BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

BGMI ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

BGMI 41 UPDATE
BGMI 41 UPDATE (Krafton India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: BGMI ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਉਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਅਪਡੇਟ BGMI ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੇਮ ਮੋਡ ਅਤੇ ਪੋਰਸ਼ ਸੁਪਰਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲਆਊਟ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ BGMI ਸਰਚ ਕਰੋ।
  2. ਅਪਡੇਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  3. ਅਪਡੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  4. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  5. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BGMI ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।

iOS ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ BGMI ਸਰਚ ਕਰੋ।
  2. ਅਪਡੇਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  3. ਅਪਡੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  4. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  5. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BGMI ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।

BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ APK ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ BGMI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ APK ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਰਚ ਕਰੋ।
  3. ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  4. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  5. ਹੁਣ ਗੇਮ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

