BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਗੈਜੇਟ

BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਗੈਜੇਟ
Published : November 13, 2025 at 9:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ BGMI ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ ਅੱਜ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਗੇਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ Royale Pass, ਇੱਕ frosty-themed mode ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੇਮਪਲੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਅਨੁਸਾਰ, BGMI 4.1 ਅਪਡੇਟ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 30% ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50% ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰੋਲ ਆਊਟ 100% ਲਈ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। iOS ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ APK ਫਾਈਲ ਅਧਿਕਾਰਤ BGMI ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
A16 ਰੋਇਲ ਪਾਸ - ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ
ਨਵਾਂ A16 ਰੋਇਲ ਪਾਸ 100 ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
|ਪੱਧਰ
|ਇਨਾਮ
|1
|ਆਈਸਬਾਉਂਡ ਰੇਡਰ ਸੈੱਟ
|10
|ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ MG3 (ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਬਲ)
|40
|ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਫੈਂਟਮ ਸੈੱਟ
|70
|ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ UAZ ਸਕਿਨ
|100
|ਕ੍ਰਿਸਟਲਬੋਰਨ ਸਮਰਾਟ ਸੈੱਟ (ਅੰਤਮ ਮਿਥਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ)
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ BGMI ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਇਮੋਟਸ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਬੈਕਪੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਥੀਮ ਮੋਡ: ਫ੍ਰੋਸਟੀ ਫਨਲੈਂਡ
ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਏਰੇਂਜਲ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੋਸਟੀ ਫਨਲੈਂਡ ਥੀਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੁਇਨ ਟਾਊਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬਕਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਂਗੁਇਨ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਗੈਜੇਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ
- ਫਿਸ਼ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ (ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ)
- ਬਰਫ਼ ਦੇ ਯੰਤਰ (ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਲਾਂ ਲਈ)
- ਬਲੂ ਫਿਨ ਟੂਨਾ ਸਰਿੰਜ (ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ)
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁੱਟ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
