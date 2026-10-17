ਸਾਵਧਾਨ! ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਕਲੀ WhatsApp, 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਇਸ ਨਕਲੀ WhatsApp ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 3:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਐਪਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਐਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਵਰਜਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਵਰਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਵਟਸਐਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
2ne1cheese ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ Reddit 'ਤੇ r/mildlyinfuriating ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਐਪ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਕਲੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 500,000 ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਨਾਮ Agment Assets sallu ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ।
10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਅਸਲੀ ਐਪ
ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਰਜਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਐਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਵਟਸਐਪ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ WhatsApp ਨੂੰ Google Play Store 'ਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸੰਸਕਰਣ ਸਿਰਫ 500,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ WhatsApp ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅਕਸਰ, ਅਸਲੀ WhatsApp ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਲੀ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਇਹ ਨਕਲੀ ਐਪ Google Play ਦੇ ਅਰਲੀ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Bitdefender ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਲੀ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਐਪਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਨਕਲੀ ਐਪਸ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ'
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ Google ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਐਪਸ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।