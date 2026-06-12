ETV Bharat / technology

ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਦੱਖਣੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਨਾਸਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ

ਨਾਸਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੇਸਿਕਾ ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।

SOUTHERN LIGHTS VIDEO FROM SPACE
SOUTHERN LIGHTS VIDEO FROM SPACE (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 9:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਾਸਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੇਸਿਕਾ ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਉਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ SpaceX, Dragon ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਉਦੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ISS ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰੋਰਾ ਆਸਟ੍ਰਾਲਿਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਔਰੋਰਾ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਨੱਚਦਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਉਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ।"

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਔਰੋਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣ ਸੂਰਜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਲਾਈਟਾਂ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ।"

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਏਅਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ SpaceX Dragon ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫਬੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਲੀਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਸੀ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਵੇਜ਼ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ PRK ਨਾਮ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰ 'ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸ 95 ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੀਕ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋ ਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਕੋਸਮੌਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਲੀਕ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਸਾ ਨੇ SpaceX Crew-12 ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ Soyuz MS-28 ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡ੍ਰੈਗਨ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Roscosmos ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਲੇਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

PRK ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਵਾਲੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ Germetall-1 ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀਲੇਂਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂ ਨੇ ISS 'ਤੇ ਆਮ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

NASA
SOUTHERN LIGHTS VIDEO
NASA ASTRONAUT FILMS AURORA
SOUTHERN LIGHTS VIDEO FROM SPACE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.