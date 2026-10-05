Auto Sales September 2026: Maruti ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, Tata, Mahindra, Kia ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਰਹੀ ਮਜਬੂਤ
ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਵੇਚਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ।
Published : October 5, 2026 at 12:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ Hyundai Motor ਨੇ 2,36,013 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਟੋ 1,14,874 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
Hyundai Motor ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 77,916 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ 70,210 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 32,017 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਟੋਇਟਾ ਨੇ 28,218 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
- Maruti Suzuki
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, Maruti Suzuki ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 236,013 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 185,252 ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ, ਹੋਰ OEM ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 6,542 ਯੂਨਿਟਾਂ, ਅਤੇ 44,219 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੁੱਲ 181,838 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ 132,820 ਯੂਨਿਟ ਸੀ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,080,240 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 795,446 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 42,204 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 44,219 ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
- Mahindra Auto
ਸਵਦੇਸ਼ੀ SUV ਨਿਰਮਾਤਾ Mahindra Auto ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 114,874 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 64,092 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
Mahindra ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 4,019 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 4,320 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ 30,031 ਯੂਨਿਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 20,303 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- Tata Motors
Tata Motors Passenger Vehicles ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 70,210 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 60,907 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 68,810 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਰੀ 1,400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਈਵੀ ਵਿਕਰੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 15,384 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9,191 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 201,723 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- Hyundai India
Hyundai Motor India ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 77,916 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ। ਇਹ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 10.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 10.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 57,166 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 20,750 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ।
- Kia India
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Kia India ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, 32,017 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 22,700 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Kia India ਨੇ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 89,259 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 64,443 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 38.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਵਿਕਰੀ 253,008 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 206,582 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- Toyota Kirloskar Motor
ਟੋਇਟਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 28,218 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 25,027 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ 3,191 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਈ ਸੰਚਤ ਵਿਕਰੀ 294,914 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 272,824 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 269,619 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 25,295 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 25,743 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੀ।