Google Docs ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਫੀਚਰ, ਲੰਬੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

Google Docs ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਫੀਚਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।

AUDIO SUMMARY FEATURE (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 16, 2026 at 10:10 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ Google Docs ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਮਿਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਫੀਚਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਰੀ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ Google Workspace ਬਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਮਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਲੱਗੇਗਾ।

Google Docs ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ

Google Docs ਦਾ ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਫੀਚਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ-ਟੂ-ਸਪੀਚ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੀ ਵਰਡ-ਟੂ-ਵਰਡ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਬ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋ ਉਹ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ Narrator, Persuader ਜਾਂ Coach
  2. ਪਲੇਬੈਕ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ।
  3. ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  4. ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Google AI Pro ਅਤੇ Ultra ਵਰਗੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

