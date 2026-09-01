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Explainer: Ather Konarc vs Ather 450, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਬਿਹਤਰ?

Ather Konarc ਅਤੇ Ather 450 ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ATHER KONARC VS ATHER 450
ATHER KONARC VS ATHER 450 (ATHER)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2026 at 10:39 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਕੰਪਨੀ Ather ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Ather Konarc ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Ather ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰੀ Ather 450 ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲੋਗੋ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। Ather ਦੀ ਇਹ ਦੋਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਕੀਮਤ, ਰੇਂਜ, ਪਾਵਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Ather Konarc ਅਤੇ Ather 450 ਦੀ ਕੀਮਤ

Konarc ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 99,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ Konarc ਦਾ S ਰੂਪ 100 KM ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ S- 125 KM ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,21,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ S 161 KM ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,44,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 200KM ਵਾਲੇ ਅਤੇ Z ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Ather 450 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 450S, 450X ਅਤੇ 450 Apex ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1.28 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। 450X ਦੀ ਕੀਮਤ 1.48 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ 450 Apex ਦੀ ਕੀਮਤ 1.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਆਫਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ Anther Konarc ਸਸਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Ather 450 ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।

Ather Konarc ਦੀ ਬੈਂਟਰੀ, ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ

  1. 2.1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਈਡੀਸੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  2. 2.7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਈਡੀਸੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  3. 3.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ 161 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਲਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ Konarc ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 450 ਵਾਟ ਦਾ ਔਨਬੋਰਡ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਆਮ ਸਾਕੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 0 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Ather ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ather 450 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ

  1. 2.9 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ 122 ਆਈਡੀਸੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  2. 3.7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ 161 ਆਈਡੀਸੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਰੇਂਜ 75 ਤੋਂ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਆਮ ਸਾਕੇਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

Ather Konarc ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Ather Konarc ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 4 ਤੋਂ 4.7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਟਾਰਕ 16 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਟਾਰਕ 16 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਟਾਪ ਸਪੀਡ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। Z ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 0 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 4.7 ਤੋਂ 5 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

Ather 450 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Ather 450 ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। 450A ਵਿੱਚ 5.4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ 22 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਟਾਰਕ ਹੈ। 450X ਵਿੱਚ 6.4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ 26 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ 450 Apex ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਟਾਪ ਸਪੀਡ 90 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 0 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 3.3 ਤੋਂ 3.9 ਸੈਕੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ Ather 450 ਸੜਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Konarc ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈ।

Ather Konarc ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ

Ather Konarc ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਯੂਨੀਬਾਡੀ ਚੇਸਿਸ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਬਾਡੀ ਪੈਨਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ 14 ਇੰਚ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ 12 ਇੰਚ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸੀਟ ਸਟੋਰੇਜ 31 ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਕੁਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਬ ਰੇਲ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਬੈਕਰੇਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Ather 450 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ

Ather 450 ਕੰਪੈਕਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟੀ ਲੁੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੀਬ 22 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ।

Ather Konarc ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Konarc ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 4.2 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਡੀਪਵਿਊ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਹੋਲਡ, ਪਾਰਕ ਅਸਿਸਟ, ਰਿਵਰਸ ਮੋਡ, ਏਅਰਵਾਕ, ਥੈਫਟ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਫਾਇੰਡ ਮਾਈ ਸਕੂਟਰੀ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Konarc ਦੀ Z ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਕ ਕੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪੌਪ ਬੂਟ ਵੀ ਆਏਗਾ।

Ather 450 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Ather 450 ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਇੰਚ ਦੀ TFR ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਕ ਟਵਿੱਸਟ, ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਕ੍ਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੌਥੋਲ ਅਲਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚੀਜAther KonarcAther 450
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ99,9991.28 ਲੱਖ
ਬੈਟਰੀ2.1 ਤੋਂ 3.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ2.9 ਤੋਂ 3.7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ
ਆਈਡੀਸੀ ਰੇਂਜ 100 ਤੋਂ 161 ਕਿਲੋਮੀਟਰ122 ਤੋਂ 161 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਪਾਵਰ4 ਤੋਂ 4.7 ਕਿਲੋਵਾਟ5.4 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ
ਟਾਰਕ16 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ22 ਤੋਂ 26 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ
ਟਾਪ ਸਪੀਡ70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ 90-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ
ਸਟੋਰੇਜ 31 ਲੀਟਰਕਰੀਬ 22 ਲੀਟਰ
ਫੋਕਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਰਾਮਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚਾਰਜਰਔਨਬੋਰਡ 450 ਵਾਟਹੋਮ+ਫਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ

Ather Konarc ਜਾਂ Ather 450, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਬਿਹਤਰ?

Ather ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ Konarc Ather ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ Ather ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Ather 450 ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ Ather ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

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