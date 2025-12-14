WhatsApp 'ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼?

WhatsApp 'ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : December 14, 2025 at 3:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਪੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਕਾਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤਰੁੰਤ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ Voice ਜਾਂ Video Note ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਵਾਇਸਮੇਲ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ।
ਗਰੁੱਪ ਵੌਇਸ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ 'Cheers' ਵਰਗਾ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਨਾਮਕ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੈਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦੀ ਪਾਵਰ
ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡਜਰਨੀ ਅਤੇ ਫਲਕਸ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਰਿਜਲਟ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਨੀਮੇਟੇਡ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਡੈਸਕਟੌਪ ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟੈਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਲਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਚੇਗਾ। ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਿਵੀਊ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਲੰਬੀ URL ਚੈਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਚੈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ
ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਰਿਕਸ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ 'ਸਵਾਲ' ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
