ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਹਾ...

Asus ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ASUS SMARTPHONE CLOSED
ASUS SMARTPHONE CLOSED (ASUS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Asus ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ Jonney Shih ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ Asus ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ।

ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Asus ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਈਅਰ ਐਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ Jonney Shih ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ Zenfone ਜਾਂ Rog ਫੋਨ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ Asus ਦੇ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ Asus ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

Asus ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ Zenfone ਅਤੇ Rog ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ Asus ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਗੇਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Asus Rog ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਕੰਪਨੀ Rog ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ Zenfone ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। Asus ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Asus ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰੋਬੋਟ, ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੇਂਟ ਹਾਰਡਵੇਅਰ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਸਰਵਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਟੈਕਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Asus ਦੇ ਏਆਈ ਸਰਵਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Asus ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ Asus ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ASUS
ASUS SMARTPHONE LAUNCH
ASUS STOPS SMARTPHONE DEVELOPMENT
ASUS SMARTPHONE CLOSED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.