ETV Bharat / technology

ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 22 ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

Asus ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ASUS DROP ZONE EXPANSION
Asus ਦੇ 22 ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Asus ਇੰਡੀਆ ਨੇ 'After Sales Service' ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 22 ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੜਾਅ-2 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੁਣ ਕੈਰੀ-ਇਨ, ਔਨ-ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Asus ਦੇ 22 ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ

ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਦੋ 'After Sales' ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 4A ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।-ਆਰਨੋਲਡ ਹਸੂ, Asus ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪੀਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਬਿਜਨੇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੀਪੀ

Asus ਦਾ 'After Sales' ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, 17,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡਾਂ 'ਤੇ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 761 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ 24/7 ਕਾਲ, ਚੈਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। MyAsus ਐਪ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ Asus ਦੇ ਅਸ਼ਯੋਰੇਂਸ ਇਨਿਸ਼ਿਏਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਦਦ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Asus ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੌਨੀ ਸ਼ਿਹ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Asus 2026 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Zenfone ਅਤੇ ROG Phone ਸੀਰੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੀਸੀ, ਏਆਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਗੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, Asus ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ, ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 'After Sales' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.