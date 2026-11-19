NASA ਦੇ Voyager 1 ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣਿਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 1 ਲਾਈਟ ਡੇ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ
ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ Voyager 1 ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 19, 2026 at 11:06 AM IST
ਅਮਰਾਵਤੀ: ਮਨੁੱਖੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ Voyager 1 ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1 ਲਾਈਟ ਡੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ 5 ਦਹਾਕੇ ਪੂਰਵ 5 ਸਤੰਬਰ 1977 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 3:46 ਵਜੇ 1 ਲਾਈਟ ਡੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Voyager 1 ਦਾ ਸਫਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦਾ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ 5 ਸਤੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਟਾਈਟਨ IIIE-ਸੇਟੌਰ ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲੈਨਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ 5 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਕਰੀਬ 0.78 ਅਰਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੂਪੀਟਰ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਨਵੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ Voyager 1 ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 18.2 ਅਰਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੇਲੀਓਪੌਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 25.9 ਅਰਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਰਾਠੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋ ਛਤਰੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ VGR ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ Voyager 1 ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ 1977 ਨੂੰ Voyager 1 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25.9 ਅਰਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 1 ਲਾਈਟ ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਗਭਗ 299,792 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ Voyager 1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Voyager 1 ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਾ ਨੇ ਸ਼ਾਈਨ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਾਰ ਵੋਏਜਰ ਲਾਈਟ ਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਰਚ, ਮੋਬਾਈਲ, ਫੋਨ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ VGR ਦਾ ਕੋਡਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ।
Voyager 1 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਨਬੋਰਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਲ ਬਲੂ ਡਾਟ ਤਸਵੀਰ ਲਈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Voyager 1 ਕੀ ਹੈ?
Voyager 1 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 55 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ, ਕੁਦਰਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਗੋਲਡਨ ਰਿਕਾਰਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
Voyager 1 ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Voyager 1 ਨੇ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
Voyager 1 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ
- 5 ਸਤੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਲਾਂਚ
- 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:46 ਵਜੇ 1 ਲਾਈਟ ਡੇ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ
- ਲਗਭਗ 25.9 ਅਰਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ
- ਲਗਭਗ 299,792 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ
- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
- ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
- ਗੋਲਡਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 55 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Voyager 2 ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Voyager 2 ਨੂੰ Voyager 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ Voyager 1 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ Voyager 1 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
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