ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਤਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖੋਜ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ!
ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
Published : May 6, 2026 at 10:34 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਨੈਪਚੂਨੀਅਨ ਵਸਤੂ ਜਾਂ TNO (612533) 2002 XV93 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਗੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ (NAOJ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੋਜ ਛੋਟੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ NAOJ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੋ ਅਰੀਮਾਤਸੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। TNO 2002 XV63 ਦੀ ਖੋਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਲੂਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਾਲਾ TNO ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
TNO ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
TNO ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੈਪਚਿਊਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਮੁੱਖ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ TNO ਕੋਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ TNO ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਤਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਐਨਓਜ਼ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਈਨਸ 220 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
TNO ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂਤਾ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ (ਮਾਈਨਸ 220 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ)
TNO 2002 XV93 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ?
NAOJ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ TNO 2002 XV93 ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਲੂਟੋ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ 10 ਜਨਵਰੀ 2024 (UTC) ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2002 XV93 ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਗੁਪਤਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਨੇਚਰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਪਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ - ਨਾਗਾਨੋ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਅਤੇ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ 'ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਮ ਨੇ 2002 XV93 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਵਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਪਰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
2002 XV93 ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਤਹੀ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-