ਚੰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ
ਆਰਟੇਮਿਸ II ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ।
Published : April 11, 2026 at 11:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੇਮਿਸ II ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਓਰੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 8:07 ਵਜੇ EDT 'ਤੇ, ਜਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 5:37 ਵਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
'ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਸ਼ਨ'
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ, ਪਾਇਲਟ ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਮੋਡੀਊਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ। ਓਰੀਅਨ ਨੇ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੋਡੀਊਲ ਫਲੇਅਰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ।
Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਪਲੈਸ਼ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਐਸਐਸ ਜੌਨ ਪੀ. ਮਾਰਥਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਜੌਹਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਰੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
The crew module on Orion has separated from its service module. After traveling around the Moon, seeing its far side, and experiencing a solar eclipse, the Artemis II astronauts are on the last leg of their trip home.
ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ 35 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 400,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਛੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਿਗਨਲ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਰੈਗ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਗਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲੈਸ਼ਡਾਊਨ 200 ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੋਈ।