Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ iPhone ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ?

ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

ASTRONAUTS USING IPHONES
ਚੰਦ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ (NASA)
Published : April 8, 2026 at 9:46 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ iPhone 17 Pro Max ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੀਲੇ-ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ DSLR ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੀਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਡੀਪ-ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰੂ-12 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ Artemis II ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਨ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1970 ਦੇ ਅਪੋਲੋ-13 ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 655 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ?

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰੇਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਛੋਟੋ-ਛੋਟੋ ਟੁੱਕੜੇ ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾ ਨਿਕਲੇ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ BioServe Space Technologies ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਟੇਰੀਅਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੇਂਟ ਈਅਰਪਲੇਨ ਮੋਡ ਔਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਓਰੀਅਨ ਦੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਟ ਪਾਕੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਰੋ ਜਾਂ ਸਪੇਸ਼ਨ ਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ iPhone 17 Pro Max ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹਿਲਾ ਕਰੂ-12 ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਆਪਣਾ iPhone 17 Pro Max ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਾ ਸਕਣ।

