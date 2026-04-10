Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪੜਾਅ! ਕਰਨਗੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰੀ

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ARTEMIS II RETURN DATE AND TIME
ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 9:46 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 8:07 ਵਜੇ EDT ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:37 'ਤੇ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟੈਸਟ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ।

ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੀਬਰ ਰਗੜ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ 5,000 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੱਕ ਪਹੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਸਪੰਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Artemis I ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ Artemis I ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋ ਓਰੀਅਨ ਕੈਪਸੂਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ Avcoat ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ Avcoat ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 121 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਆਰਕ ਜੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ Avcoat ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕੈਪਸੂਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ Avcoat ਜਲ ਕੇ ਗੈਸ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ Artemis I ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕਿੱਪ ਐਂਟਰੀ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੈਸ ਬਣ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ, ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚਾਰਡ ਲੇਅਰ ਉੱਡ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 70 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਕਰੂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Artemis II ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਧਿਆਨ

Artemis II ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਕਿੱਪ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਟਿੱਪਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਸੂਲ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਗਰਮੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਸੀ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਰਿਏਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਟ ਗੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ SLS ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਓਰੀਅਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵਧੇ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਫਾਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,000-6,000 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ 13 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦ ਦੀਆਂ HD ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੂ ਨੇ iPhone 17 Pro Max ਨਾਲ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੰਦ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਕੀ-ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਚੰਦ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਯਾਨੀ Artemis III ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

