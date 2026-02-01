NASA ਦੀ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ?
NASA ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਪ ਕਾਰਨੀਵਲ: ਨਾਸਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਠੰਢੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ Artemis Moonshoot ਹੁਣ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 322-ਫੁੱਟ ਮੂਨ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਫਿਊਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਨਾਸਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।" ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਟਰ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਰੀਅਨ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ-ਪਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੂ ਹਿਊਸਟਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਕੋਲ੍ਹ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੂਨਰ ਕਰੂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪੋਲੋ 17 ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰੂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੂ ਦੇ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਨਸ਼ੂਟ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਆਰਟੈਮਿਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ।
ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੈਕ ਹੈਥਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਮੇਂ ਹੈ। -ਜੈਕ ਹੈਥਵੇ
