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ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ?

ਐਸਟ੍ਰੋਬੇਸ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ 800 kN LOX-ਮੀਥੇਨ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ASTROBASE SPACE TECHNOLOGIES
ASTROBASE SPACE TECHNOLOGIES (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2026 at 3:04 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਬੇਸ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 800 kN ਫੁੱਲ-ਫਲੋ ਸਟੇਜਡ ਕੰਬਸ਼ਨ LOX-ਮੀਥੇਨ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ EVEREST ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

EVEREST ਦੇ ਨਾਲ Astrobase ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ Vertically ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਲਾਂਚ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਟਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਿਕਵਿਡ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ 800 kN FFSC ਇੰਜਣ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ-ਲਿਫਟ ਵਾਹਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Astrobase ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਬਿਟਲ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਂਚ-ਔਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ-ਹਾਊਸ ਵਿਕਸਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਹੌਟ-ਫਾਇਰ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

IN-SPACe ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Astrobase ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 800 kN ਫੁੱਲ-ਫਲੋ ਸਟੇਜਡ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ IN-SPACe ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਜੀਵ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਸ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੁਲਾੜ ਇਕੋਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Astrobase ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Astrobase ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਵਕੁਮਾਰ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਫੁੱਲ-ਫਲੋ ਸਟੇਜਡ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਬਾਰੇ Astrobase ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Astrobase 2026 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਇੰਜਣ ਹੌਟ-ਫਾਇਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2028 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਹੋਣ, ਤਾਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਕੰਮ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲਾੜ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਅਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਕੋਲ੍ਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਫਲੋ ਸਟੇਜਡ ਕੰਬਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੁੱਲ-ਫਲੋ ਕੰਬਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ Astrobase ਚੌਥੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ, ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਭਵਿੱਖ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ Astrobase ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ 1,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟਟ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਬਿਟਲ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਗਭਗ 500 ਚਾਲੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5,000 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟਲ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦਾ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।

ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਬੋਪੰਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਲਿਕਵਿਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟਰਬਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਾਤੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਲਿਕਵਿਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੁਲਾੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੀਪ-ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪੇਲੋਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1,000 ਟਨ ਤੱਕ ਪੇਲੋਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ-ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਦ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂਯੋਗਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਲਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਯੋਗ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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