ETV Bharat / technology

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ, 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਹ ਦਿਨ

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਓਰੀਅਨ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਰੀਅਨ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1972 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ, ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ Artemis II ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣਗੇ। 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ 17 ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸੀ।

ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣਗੇ, ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ।

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਚੰਦ ਦਾ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਅਪੋਲੋ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।

TAGGED:

ARTEMIS II MISSION
MOON MISSION 2026
10 DAY NASA MISSION
ARTEMIS II MISSION TO THE MOON

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.