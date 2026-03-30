54 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚਿੰਗ?

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਸਾ ਦਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 30, 2026 at 12:45 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦਾ Artemis II ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 1972 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 54 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ?

ਨਾਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ, ਪਾਇਲਟ ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਟੀ-38 ਜੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ SLS ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ।

ਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ?

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਹਿਰੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਓਰੀਅਨ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਗਹਿਰੇ ਪੁਲਾੜ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਰੀਅਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਾਂਡਰ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ?

ਨਾਸਾ ਨੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਂਚ ਵਿੰਡੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਨੂੰ NASA TV, ਨਾਸਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, Youtube ਚੈਨਲ ਅਤੇ NASA ਦੇ ਐਪ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇਕਰ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਦਾ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3,70,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਰੀਅਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਪੱਕੀ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਪਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

