Artemis II ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ! ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ ਸਾਫ਼, ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

ਨਾਸਾ ਦਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 10:36 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਸਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੰਦ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, Artemis II ਹੁਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਂਚ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ 'ਅਪੋਲੋ 17' ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਕਈ ਵਾਰ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਲੀਅਮ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ੍ਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

