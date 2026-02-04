ETV Bharat / technology

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਰੁੱਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ARTEMIS II MISSION LAUNCH HALTED
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਰੁੱਕੀ (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 4, 2026 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ 'ਵੇਟ ਡ੍ਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਧਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲੀਕੇਜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਫਿਊਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਲਾਂਚ ਪੈਡ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੋਜ਼ਆਊਟ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਜਦੋ ਟੀਮ-5 ਮਿੰਟ 15 ਸਕਿੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਟੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮਾਸਟ ਨਾਭੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਰਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੇਟ ਡ੍ਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਲਾਂਚ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ

ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਇਸਹਾਕਮੈਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਡ੍ਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਲਾਂਚ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੂ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਫਲਾਈਬਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 1972 ਦੇ Apollo-17 ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋ ਮਨੁੱਖ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ARTEMIS II MISSION
ARTEMIS II MISSION NEW LAUNCH DATE
NASA MOON MISSION
NASA
ARTEMIS II MISSION LAUNCH HALTED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.