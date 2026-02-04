Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਰੁੱਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਰੁੱਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 4, 2026 at 12:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ 'ਵੇਟ ਡ੍ਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਧਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲੀਕੇਜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।
ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਫਿਊਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਲਾਂਚ ਪੈਡ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੋਜ਼ਆਊਟ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਜਦੋ ਟੀਮ-5 ਮਿੰਟ 15 ਸਕਿੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਟੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮਾਸਟ ਨਾਭੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6— NASA (@NASA) February 3, 2026
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਰਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੇਟ ਡ੍ਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਲਾਂਚ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ
ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਇਸਹਾਕਮੈਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਡ੍ਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਲਾਂਚ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
With the conclusion of the wet dress rehearsal today, we are moving off the February launch window and targeting March for the earliest possible launch of Artemis II.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 3, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੂ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਫਲਾਈਬਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 1972 ਦੇ Apollo-17 ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋ ਮਨੁੱਖ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
