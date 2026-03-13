ETV Bharat / technology

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ARTEMIS II MISSION LAUNCH DATE
ARTEMIS II MISSION LAUNCH DATE (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 9:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੇਪ ਕੈਨੇਵਰਲ: ਨਾਸਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 322-ਫੁੱਟ (98-ਮੀਟਰ) ਰਾਕੇਟ ਹੈਂਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਡ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਲਣ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਸਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੈਡ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੀਲੀਅਮ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।-ਨਾਸਾ ਦੀ ਲੋਰੀ ਗਲੇਜ਼

ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 50% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਰ SLS ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।-ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੌਨ ਹਨੀਕਟ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਕੈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।-ਨਾਸਾ ਦੀ ਲੋਰੀ ਗਲੇਜ਼

ਨਾਸਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਪੋਲੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਤਰਨਾ ਖੁਰਦਰਾ ਧਰੁਵੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਆਰਟੇਮਿਸ ਚੰਦਰਮਾ ਲੈਂਡਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਅਤੇ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 30 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਲੈਂਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਦੇ ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਨੇ 2028 ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਈਂਧਨ ਭਰਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਅਪੋਲੋ ਦੌਰਾਨ ਨਾਸਾ ਨੇ 24 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਇਸ 'ਤੇ ਉਤਰੇ। ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਪੋਲੋ 13 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1972 ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ARTEMIS II MISSION
NASA
ISRO
UPCOMING NASA MISSIONS
ARTEMIS II MISSION LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.