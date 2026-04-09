ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ?

ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ?
ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : April 9, 2026 at 12:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Artemis II ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 10:55 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਚੰਦ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਦ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਲਗਭਗ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇੰਜਣ ਫਾਈਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀਂ ਕੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਕੋਣ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੇਜ਼ ਕੋਣ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5:37 ਵਜੇ ਪੁਲਾੜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਐਸਐਸ ਜੌਨ ਪੀ. ਮੁਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਸੂਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
