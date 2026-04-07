Artemis II ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ! ਤੋੜਿਆ 53 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਨੁੱਖ
Artemis II ਨੇ ਅਪੋਲੋ 17 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 53 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 7, 2026 at 9:50 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Artemis II ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉਸ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Artemis II ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋ ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਚੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਗੋਲੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
The Artemis II crew captured beautiful, high-resolution images of our home planet during their journey to the Moon.
53 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਅਪੋਲੋ 17 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। Artemis II ਨੇ 2,48,655 ਮੀਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। Artemis II ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਸੀ।
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ?
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਓਰੀਅਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 5:36 ਵਜੇ ਇਹ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲੈਸ਼ਡਾਊਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth.
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਅਜੇ ਚੰਦ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 24 ਲੋਕ ਹੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ 1968 ਤੋਂ 1972 ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇ ਅਪੋਲੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
