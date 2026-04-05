Artemis II ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ
ਨਾਸਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : April 5, 2026 at 9:44 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Artemis II ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇਢ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੇਦ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਰੋਰਾ ਵੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।
There are no words. pic.twitter.com/W7JRAN8JeJ— Reid Wiseman (@astro_reid) April 5, 2026
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਨਾਸਾ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੀਡਰ ਲਕੀਸ਼ਾ ਹਾਕਿੰਸ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 110,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 150,000 ਮੀਲ ਹੋਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
The Artemis II crew began their day prepping for their flyby. Tasks include a manual piloting demo with Victor Glover, reviewing lunar science targets, and collecting bio-samples. The Orion spacecraft remains on track for its flight around the Moon! https://t.co/ZcmPaFTTRs pic.twitter.com/Yq5Fyn8iyn— NASA (@NASA) April 4, 2026
ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ
Artemis II 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ Orion ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Orion ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ।
ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਈ। ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਸੀ।"
