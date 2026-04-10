ਚੰਦ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ?
ਨਾਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : April 10, 2026 at 6:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ Artemis 2 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੜਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਗਏ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8:07 ਵਜੇ ਅਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:37 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਕੋਲ੍ਹ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੂਨਰ ਫਲਾਈਬਾਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਚੰਦ ਤੋਂ ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ 23,864 mph ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ 5,000 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਵੀ 6 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਫੋਰਸ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
Artemis I ਦੀ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ
Artemis I ਵਿੱਚ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ Avcoat ਪਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਸਕਿੱਪ ਐਂਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਨੇ Artemis II ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਸਾ ਨੇ Steeper ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਸੂਲ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਗਰਮੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਵਰੇਜ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਅਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਬਰਨ, ਸਰਵਿਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਕਵੇਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ USS John P.Murtha 'ਤੇ ਮੈਡਿਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ?
- NASA Youtube ਚੈਨਲ
- NASA+ਐਪ
- Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock ਅਤੇ Roku 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਸਪਲੈਸ਼ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ Artemis II ਦੇ ਕਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
