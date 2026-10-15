ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 15, 2026 at 6:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੇਜ਼ਰ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਅਕਾਰ ਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ/ਨੈਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇਚਰ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਜਾਂ ਨੈਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਣੂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਇਤਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਤ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਨੈਨੋਪਲਾਸਟਿਕ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਖ ਕੇ ਦਾਖਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ, ਲੀਵਰ, ਗੁਰਦੇ, ਫੇਫੜੇ, ਖੂਨ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਵੀਰਜ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਤ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਹ ਕਣ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਰੈਡੀਕਲ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।-ਵੇਈ ਮਿਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜਦੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਰੈਡੀਕਲ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਵੇਈ ਮਿਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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