ਕੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੁਣ 'Mainstream' ਫੋਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ? Apple ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ ਖੇਡ!
ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ 'Mainstream' ਫੋਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ।
Published : July 31, 2026 at 8:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ-ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਯਾਨੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਸੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2018 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ Royal ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ FlexPai ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵੀ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਅੱਧੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ 2019 ਵਿੱਚ Samsung, Motorola ਅਤੇ Huawei ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। Huawei ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਜ਼ਰ ਫਲਿੱਪ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Xiaomi, Vivo ਅਤੇ Oppo ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅੱਠਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਯਾਨੀ Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ਅਤੇ Galaxy Z Flip 8ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ 2.71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Galaxy Z Fold8 Ultra ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1,99,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। Galaxy Z Fold8 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1,79,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Galaxy Z Flip8 ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,24,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਈ Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 ਅਤੇ Galaxy Z Flip7 FE ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਡਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏਗੀ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਅਜੇ ਵੀ Mainstream ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਅਲੀ ਕਾਵੂਸਾ, TechArc ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਐਪਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ ਖੇਡ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iPhone Ultra ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੁੱਕ-ਸਟਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ Huawei ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੈਮਸੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਵੂਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਅਨੁਭਵ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ, ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Google Pixel 10 Pro Fold ਵਿੱਚ IP68 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਫੋਨ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੋਲਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਡ 4:3 ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਬੁੱਕ-ਸਟਾਇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 10:16 ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਸਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ
ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਸੀਮਿਤ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਓਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਵੂਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦਾ ਹਿੰਜ ਵਿਧੀ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪ ਸਟਾਇਲ ਵਾਲੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜ ਦੇ ਫਲਿੱਪ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਫੋਲਡੇਬਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਲੱਗ ਫੀਚਰ ਨਾ ਹੋ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਵਿੱਚ 'Mainstream' ਫੋਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ।
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