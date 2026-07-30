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ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਸਪੈਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

Zoho ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ Arattai ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਚਾਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ARATTAI AADHAAR IDENTITY
ARATTAI AADHAAR IDENTITY (ARATTAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 9:25 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Zoho Corporation ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ VoIP ਕਾਲਿੰਗ ਐਪ Arattai ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 'Get Verified' ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਮ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਐਂਡਰਾਇਡ, iOS, Windows ਅਤੇ Mac, ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ Arattai ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।-Arattai ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈੱਡ

ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰਸ

Arattai ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ Arattai ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਬੈਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਬੈਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ Arattai ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ਟ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ-ਫੋਕਸਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਟਾਰਗੇਟੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸਣੇ 10 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਾਂ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ iCloud ਲਈ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕਲਾਊਂਡ ਚੈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ Hide Phone Number ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

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