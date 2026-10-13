Apple ਦਾ 'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼?

Apple ਦਾ 'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼?
ਐਪਲ ਅੱਜ 'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 12:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ (SVP) ਗ੍ਰੇਗ ਜੋਸਵਿਆਕ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਲਈ 'Welcome Home' ਟੈਗਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਵਾਂ Apple TV 4K, HomePod mini 2 ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਹੱਬ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ HomePad ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ LG ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਸਮੇਂ
'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬੇਕਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਪਲ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼?
ਨਵਾਂ Apple TV 4K ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ Apple TV 4K ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਸਿਰੀ ਰਿਮੋਟ, ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ, ਨਵੀਂ A-ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿਪ ਅਤੇ N1 ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਿਪ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ HomePod mini 2 ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ S5 ਚਿਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ N1 ਚਿਪ, ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡਬੈਂਡ ਚਿਪ, ਬਿਹਤਰ ਆਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਜਾਂ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
HomePod Touch ਜਾਂ HomePad ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 7-ਇੰਚ ਦਾ ਸੁਕਵੇਅਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ homeOS ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Safari, Music, Notes, Photos, Reminders, Calender ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਗੇ। iPhone ਦੇ Standby ਮੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ HomePad ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੇਟ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Apple Home event invites just dropped. October 13 https://t.co/gA5ephErP5— Marques Brownlee (@MKBHD) October 8, 2026
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Apple ਅਤੇ LG ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Welcome Home ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਰਬੈਲ, ਥਰਮੋਸਟੈਟ, ਸਮਾਰਟ ਡੈੱਡਬੋਲਟ ਲਾਕ, ਇਨਡੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਾ, ਆਊਟਡੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਫਲੱਡਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ LG ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-