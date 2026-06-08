ਐਪਲ ਦਾ WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ? ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼

ਐਪਲ ਦਾ WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ? ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼
ਐਪਲ ਦਾ WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 8, 2026 at 4:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ WWDC 2026 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ WWDC 2026 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ iOS 27 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ਅਤੇ visionOS 27 ਵੀ ਇਸੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਕੀਨੋਟ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੂਪਰਟੀਨੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਪਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਐਪ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AI 'ਤੇ ਸਾਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਵਾਰ WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਐਪਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਜਾਂ ਜੇਮਿਨੀ ਵਰਗੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਪਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ
ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂਲ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਐਡਿਟ ਫੀਚਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। Shortcuts ਐਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਮਾਂਡ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਚ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਪਲ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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