Apple ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ AI ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
ਐਪਲ ਜੂਨ 2027 ਵਿੱਚ WWDC ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 17, 2026 at 5:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਜੂਨ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੰਮੇਲਨ WWDC ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਔਨ ਨਿਊਜ਼ਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਡਨੇਮ N50 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਟਾ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਰੇ-ਬੈਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਤਲੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਵਿਜ਼ਨOS ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਿਪ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤਿੰਨ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਟਿਕ-ਟੈਕ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਡੰਡੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਗਸੇਫ ਵਰਗਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਇਤਕਾਰ ਚਾਰਜਰ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਐਨਕਾਂ ਵਾਂਗ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਿਰੀ ਏਆਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਐਪਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ-ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਪ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ iOS 27.3 ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 139 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਟਾ ਦੇ ਏਆਈ ਗਲਾਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਪਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣ।
ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਪਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਨੈਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ Specs ਗਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ AR 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 2,195 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਗਲਾਸ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਗੈਜੇਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ Android XR ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਆਈਵੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ Warby Parker ਅਤੇ Gentle Monster ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-