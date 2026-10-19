Apple ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ HomeView ਡਿਵਾਈਸ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?
ਐਪਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ HomeView ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਮ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 4:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ HomeView ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 7-ਇੰਚ ਦਾ Liquid Retina ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਅਤੇ Facial Recognition ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ HomeView ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਔਨ ਨਿਊਜ਼ਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ HomeView 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਡਨੇਮ J595 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ HomeView ਵਿੱਚ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਆਰਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਘੁੰਮ ਸਕੇਗੀ।
ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ HomeView ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੀ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਘੁੰਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ HomeView ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ 2027 ਦਾਂ 2028 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
HomeView ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਮਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾਮ 'HomeView Max ਜਾਂ HomeView Ultra ਜਾਂ HomeView 360 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ HomeView ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏ HomeView ਦੀ ਕੀਮਤ 39,900 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 299 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਵਰ, ਸਟਾਰਲਾਈਟ, ਰੋਜ ਪਿੰਕ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ Facial Recognition ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ A18 ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਸ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਪਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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