ETV Bharat / technology

ਐਪਲ ਦਾ ਨਵਾਂ iPhone ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ?

ਐਪਲ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ iPhone 17e ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IPHONE 17E LAUNCH DATE
IPHONE 17E LAUNCH DATE (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 9:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਆਈਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ iPhone 17e ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ iPhone 17e ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਐਡਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। iPhone 17e ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਪਲ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ iPhone 17e ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 17e ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਪਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ CIX ਸੈਲੂਲਰ ਚਿੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

iPhone 17e ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 17e ਵਿੱਚ 6.1 ਇੰਚ ਦੀ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ A19 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 18MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

iPhone 17e ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ iPhone 17e ਨੂੰ iPhone 16e ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ iPhone 17e ਨੂੰ 59,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ iPhone 17e ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

IPHONE 17E
IPHONE 17E PRICE
IPHONE 17E FEATURES
IPHONE 17E LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.