Apple ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ 20 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ! ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ?

Apple ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ 20 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ! ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ?
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ 2027 ਤੱਕ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਅਲਟ੍ਰਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਹੱਬ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 20 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : June 23, 2026 at 4:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2027 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 20 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਅਲਟ੍ਰਾ ਯਾਨੀ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਔਨ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 20 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਡਿਵਾਈਸ, ਜੋ ਸਿਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਐਪਲ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਸਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ WWDC 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।
ਗੁਰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਹੱਬ, ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਅਲਟ੍ਰਾ ਅਤੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਮਪੌਡ ਮਿਨੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, OLED ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਕਬੁੱਕ ਅਲਟ੍ਰਾ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
iPhone ਦੀ ਲਿਸਟ
- iPhone 18 Pro: ਇਸ ਵਿੱਚ A20 ਪ੍ਰੋ ਚਿਪ, ਛੋਟਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਰਕ ਚੈਰੀ ਕਲਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਪਲ ਦਾ C2 ਮੋਡੇਮ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ 5G ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
- iPhone 18 Pro Max: ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- iPhone Ultra: ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.7 ਇੰਚ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ 5.3 ਇੰਚ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਸਲੇ, ਦੋ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਟਚ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ iOS 27 ਨੂੰ ਇਸੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੈਡ ਵਰਗੇ ਸਪਲਿੱਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਟੂਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
- iPhone Air 2: ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ, A20 ਚਿਪ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- iPhone 20 Pro ਅਤੇ iPhone 20 Pro Max: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਐਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Apple Watch ਦੀ ਲਿਸਟ
- Apple Watch Series 12: ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ S11 ਚਿਪਸੈੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਚ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
- Apple Watch Ultra 4: ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ S11 ਚਿਪਸੈੱਟ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੀਚਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ 3 ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਲ ਮੈਪ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
iPad ਦੀ ਲਿਸਟ
- iPad 12: ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ A16 ਚਿਪ ਤੋਂ A18 ਜਾਂ A19 ਚਿਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ।
- iPad Mini: ਇਹ A17 Pro ਚਿਪ ਤੋਂ A19 Pro ਜਾਂ A20 Pro ਚਿਪ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, OLED ਸਕ੍ਰੀਨ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੀਕਰ ਸੈਟਅੱਪ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Mac ਦੀ ਲਿਸਟ
- Mac Studio: ਇਸਨੂੰ M4 ਮੈਕਸ ਅਤੇ M3 ਅਲਟ੍ਰਾ ਚਿਪ ਤੋਂ M5 ਮੈਕਸ ਅਤੇ M5 ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Mac Mini: ਇਸਨੂੰ M4 ਅਤੇ M4 Pro ਚਿਪ ਤੋਂ M5 ਅਤੇ M5 Pro ਬਰਾਬਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਈਮੈਕ: ਇਸਨੂੰ M4 ਤੋਂ M5 ਚਿਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
MacBook Ultra MacBook Pro ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ M6 Pro ਅਤੇ M6 Max ਚਿਪ, OLED ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਬਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਮੈਕਬੁੱਕ ਅਲਟ੍ਰਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ macOS 27 'ਤੇ ਟਚ-ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਘਰ, ਏਅਰਪੌਡਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ
- Apple TV: ਇਸ ਵਿੱਚ A17 Pro ਚਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Wi-Fi 7 ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ N1 ਚਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਫੇਸਟਾਈਮ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- HomePod Mini: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਲਈ S9 ਚਿਪ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Wi-Fi 7 ਲਈ N1 ਚਿਪ, ਬਿਹਤਰ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਕਿੰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡਬੈਂਡ ਚਿਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- HomePod: ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਿਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- HomeHub: ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਸਿਰੀ 6 ਤੋਂ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ, ਏਆਈ ਲਈ A18 ਚਿਪ, ਫੇਸਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਕੰਧ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Airpods Ultra: ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰੀ ਦੇ ਏਆਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
- Apple Glasses: ਐਪਲ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਫ੍ਰੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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