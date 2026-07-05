ETV Bharat / technology

2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ Apple, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

IPHONE 18 PRO LAUNCH
IPHONE 18 PRO LAUNCH (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 5, 2026 at 12:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। MacRumors ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16 ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ, ਐਪਲ ਵਾਚ, ਮੈਕ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

MacRumors ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone Ultra ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਲਾਂਚ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone Ultra ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 7.7 ਇੰਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 5.3 ਇੰਚ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਟਚ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ iOS 27 ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨਵੇਂ A20 Pro ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਈਲੈਂਡ, ਬਿਹਤਰ ਕੈਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ, ਪਹਿਣਨਯੋਗ ਅਪਰਚਰ ਕੈਮਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਪਲ ਦਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ C2 ਮਾਡੇਮ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ 5G ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ Apple Watch ਅਤੇ iPad

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ Apple Watch Series 12 ਅਤੇ Apple Watch Ultra 4 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਚ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Apple Maps ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ iPad ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ A18 ਜਾਂ A19 ਚਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ iPad mini ਵਿੱਚ OLED ਡਿਸਪਲੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਬਿਹਤਰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Mac ਨੂੰ M5 ਅਤੇ M6 ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ

ਕਈ Mac ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ Mac Studio, Mac Mini ਅਤੇ iMac ਵਿੱਚ M5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਿਪਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, M6 ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 14 ਇੰਚ MacBook Pro ਵੀ ਆਏਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ MacBook Ultra ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ OLED ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਪਤਲਾ ਚੇਸਿਸ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ M5 Max ਚਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਡਿਵਾਈਸ

Apple ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Home Hub ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਸਕਵੇਅਰ ਡਿਸਪਲੇ, A18 ਚਿਪ, ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਫੇਸਟਾਈਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰੀ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Apple TV, HomePod ਅਤੇ HomePod mini ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਚਿਪਾਂ, Wi-Fi 7 ਸਪੋਰਟ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਪਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਲਾਨ ਉਸਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਟਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲਾਂਚ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਰੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

APPLE LAUNCH 16 NEW PRODUCTS
APPLE FOLDABLE IPHONE ULTRA
APPLE TO LAUNCH 16 NEW PRODUCTS
MACBOOK ULTRA 2026
IPHONE 18 PRO LAUNCH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.