Apple ਦਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ 'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ?
ਐਪਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ।
Published : October 9, 2026 at 3:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ (SVP) ਗ੍ਰੇਗ ਜੋਸਵਿਆਕ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਲਈ 'Welcome Home' ਟੈਗਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਵਾਂ Apple TV 4K, HomePad mini 2 ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਹੱਬ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ HomePad ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ LG ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ
'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬੇਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਪਲ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ।
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ?
ਨਵਾਂ Apple TV 4K ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ Apple TV 4K ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਸਿਰੀਜ਼ ਰਿਮੋਟ, ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ, ਨਵੀਂ ਏਆਈ ਸਿਰੀਜ਼ ਚਿਪ ਅਤੇ N1 ਵਾਈਰਲੈਸ ਚਿਪ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ HomePod mini 2 ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ S5 ਚਿਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ N1 ਚਿਪ, ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡਬੈਂਡ ਚਿਪ, ਬਿਹਤਰ ਆਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਜਾਂ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
HomePod Touch ਜਾਂ HomePad ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 7-ਇੰਚ ਦਾ ਸੁਕਵੇਅਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ homeOS ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Safari, Music, Notes, Photos, Reminders, Calender ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਐਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਗੇ। iPhone ਦੇ StandBy ਮੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ HomePad ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੇਟ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Apple Home event invites just dropped. October 13 https://t.co/gA5ephErP5— Marques Brownlee (@MKBHD) October 8, 2026
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Apple ਅਤੇ LG ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'Welcome Home' ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਰਬੈਲ, ਥਰਮੋਸਟੈਟ, ਸਮਾਰਟ ਡੈੱਡਬੋਲਟ ਲਾਕ, ਇਨਡੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਾ, ਆਊਟਡੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਫਲੱਡਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ LG ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
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