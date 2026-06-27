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Blacklisted ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਪਲ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ CXMT ਤੋਂ ਚਿਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

BLACKLISTED CHINESE COMPANIES CHIPS
BLACKLISTED CHINESE COMPANIES CHIPS (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 3:23 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ CXMT ਤੋਂ ਚਿਪਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਐਲਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

Financial Times ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਪਲ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਲਈ CXMT ਜਾਂ YMTC ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ 1260H ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਐਪਲ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਿਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 263 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਲ-ਡੇ ਗਿਰਾਵਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਪਲ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਪਲ CXMT ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Financial Times ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼

ਐਪਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਊਸ ਚੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚੇਅਰ ਜੌਹਨ ਮੂਲੇਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਨੇ YMTC ਤੋਂ ਚਿਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਨੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਹੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DRAM ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਾਈਨਿਕਸ।

2023 ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ DRAM ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਬਾਊਸ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ।

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