Apple ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੈੱਟ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ!
ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Published : October 22, 2026 at 9:46 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਆਈਫੋਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ iPhone Duo ਯਾਨੀ ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ
ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ iPhone Duo, iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ iPhone 17 ਅਤੇ iPhone 16 ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਜਦੋ ਅਸੀਂ iPhone 16 ਜਾਂ iPhone 17e ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਐਪਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਆਈਫੋਨ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋ ਤੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋ ਨਹੀਂ ਹਟਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਈ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ?
ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਨੇ ਜਦੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੀਸੇਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੈੋੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone Duo ਯਾਨੀ ਐਪਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਕਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 2,99,900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਮਿਲੇਗਾ।
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