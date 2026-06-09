Apple WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ iOS 27, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਖਾਸ?

Apple WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ iOS 27, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਖਾਸ?
WWDC 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 9, 2026 at 1:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਪਰਟੀਨੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ WWDC 2026 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਜ਼ਨ-ਜਿਵੇਂ iOS 27 ਅਤੇ macOS Golden Gate ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਿਰੀ ਏਆਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਹੁਣ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
WWDC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ, ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Apple iOS 27: iOS 27, iOS 26 ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਪੀਡ, ਸ਼ਾਰਪਰ ਲੇਅਰਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲੇਵਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਮੈਪ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਏਰੀਅਲ ਇਮੇਜਰੀ ਨਾਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਲਈ iCloud ਸ਼ੇਅਰਡ ਐਲਬਮ ਦਾ ਸਪੋਰਟ। iOS 27 ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਵਾਂ ਚਾਈਲਡ ਅਕਾਊਂਟ ਫੀਚਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
iOS 27 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਜੇ iOS 26 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ iPhone 11 ਅਤੇ iPhone SE ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। iOS 27 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬੀਟਾ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਟੇਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
macOS, Golden Gate, iPadOS 27, WatchOS 27, tvOS 27, Vision 27
ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ iOS 27 ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ macOS Tahoe ਆਖਰੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਐਪਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ Macs ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Intel ਪਾਵਰਡ Macs ਹੁਣ ਨਵੇਂ macOS Golden Gate ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। Apple iPad mini ਅਤੇ M1 ਚਿਪ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ iPad ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Apple WatchOS 27, Watch Ultra 2, Ultra 3, Watch Series 10 ਅਤੇ Series 11, Watch SE ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। tvOS 27 ਵਿੱਚ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪਾਡਕਾਸਟ ਐਪ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। VisionOS 27 ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ
ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਏਆਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਇਸ ਕੰਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। iOS 27, iPadOs 27, macOS 27, watchOS ਅਤੇ VisionOS 27 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
- iPhone 16 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Mini
- M1 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ iPad ਮਾਡਲ
- M1 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ Mac
Apple Vision Pro
Apple Watch Series 10 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਡਲ Apple Watch Ultra 2 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ Apple Watch SE 3. ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ EU 'ਚ iOS ਅਤੇ iPadOS 'ਤੇ ਸੀਰੀ ਏਆਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ WWDC 2026 ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਐਕਸੇਸ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ-ਆਨ-ਵਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਵੱਲੋ ਆਯੋਜਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ Q&A ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
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