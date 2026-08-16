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Apple ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ AI ਮਾਡਲ, Alibaba ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ

Alibaba ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਪਲ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

APPLE AI MODEL FOR CHINA
APPLE AI MODEL FOR CHINA (APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2026 at 1:07 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ ਚੀਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਚੀਨ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਚੀਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Alibaba ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Alibaba ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। Alibaba ਨੇ ਇਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ Anthropic ਦਾ Claude ਅਤੇ OpenAI ਦਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਆਈ-ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Alibaba ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀਬਾਬਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋ ਤਸਾਈ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ Alibaba ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

iPhone ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ

ਐਪਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਐਪਲ ਦਾ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਪਲ iOS ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਐਪਲ ਅਤੇ Alibaba ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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