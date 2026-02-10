Apple Swift Student Challenge 2026 ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ?

Apple Swift Student Challenge 2026 ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ?
ਐਪਲ ਨੇ Swift Student Challenge 2026 ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : February 10, 2026 at 11:04 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Swift Student Challenge 2026 ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਪ ਡਿਪੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਚੈਲੇਂਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Swift Student Challenge 2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਐਪਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਪ ਪਲੇਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿਖਾਉਣ।
- ਐਪ ਛੋਟਾ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਪੂਰਾ ਐਪ ਅਨੁਭਵ 3 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਐਪਲ ਪੈਂਸਿਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Swift Student Challenge 2026 ਲਈ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ?
- ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
- ਚੀਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ।
- ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੇਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ।
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
- ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ ਜਾਂ STEM ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
- ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ।
- ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
Swift Student Challenge 2026 ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
- ਐਪ Swift Playgrounds 4.6 ਜਾਂ Xcode 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਸਬਮਿਸ਼ਨ ZIP ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ 25MB ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ZIP ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
- ਜਜਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਐਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਐਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਟ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Swift Student Challenge 2026 ਦਾ ਇਨਾਮ
ਐਪਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ:-
- ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ
- ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਸੋਚ
- ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਚਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ 'Distinguished Winner' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Distinguished Winner ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
- ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 'Distinguished Winners' ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ Cupertino ਯਾਨੀ ਐਪਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੁਲਾਉਦਾ ਹੈ।
- ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਐਪਲ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਕਈ ਯਾਦਗਾਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਜੇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਕੁਕਰੇਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ IIT ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 'Distinguished Winner' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪ Fast Aid ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਦਾ ਹੈ।
