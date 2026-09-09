Apple ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 'Surprise and Shine' ਇਵੈਂਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ?
ਐਪਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 9, 2026 at 3:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਅੱਜ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ 'Apple Event 2026' ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ iPhone Ultra ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Watch Series 12, Watch Ultra 4 ਅਤੇ Airpods 5 ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Apple Event 2026 ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਐਪਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ 'Surprise and Shine' ਇਵੈਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੂਪਰਟੀਨੋ ਐਪਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਐਪ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ iPhone Ultra ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Apple Event 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਦੇ ਕਥਿੱਤ iPhone Ultra ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ iPhone Ultra ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ?
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone Ultra ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Samsung Galaxy Z Fold8 ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਮੁੜਨ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਰਗਾਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 16:10 ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ 4:3 ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਲੈਬ-ਸਟਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਆਈਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4.5mm ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 7.8 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਮੋਡ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਸ਼ਾਇਦ iPhone Ultra ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ: ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ iOS 27 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫਾਰਮੈਂਟ ਲਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੋਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਕਸਡ ਮੋਡ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਐਪ ਲੇਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ iPadOS 'ਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਮਦਾਰ ਨਵਾਂ ਚਿਪ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਨੇ iPhone Ultra ਦੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ A20 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ 2-ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਪ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ A19 Pro ਚਿਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ: ਐਪਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਿੰਗ-ਚੀ ਕੁਓ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ iPhone Ultra ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.18 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.37 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਪ-ਐਂਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਈਫੋਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy Z Fold8 ਦੀ ਕੀਮਤ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਮੀ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ iPhone Ultra ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਮਤ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ iPhone Ultra ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ iPhone Ultra ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ। ਐਪਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ iPhone Ultra ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਏਗਾ।
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