Apple ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, WWDC 2027 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ!

Apple ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, WWDC 2027 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ!
ਐਪਲ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : July 29, 2026 at 4:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ WWDC 2027 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ N50 ਕੋਡਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਾਂਚ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
According to Mark Gurman, Apple is reportedly planning to debut its privacy-focused smart glasses at WWDC 2027, with a full consumer launch by the end of the year— Savvy (@TechnovityTech) July 27, 2026
To prioritize privacy, the company is considering either removing the camera entirely or limiting it strictly to AI… pic.twitter.com/ImM2PoGBp5
ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਦਾ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ Ray-Ban ਏਆਈ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਕਸ
ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ Ray-Ban ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪੈਚ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੰਕੇਤ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦੇ Ray-Ban ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਫਾਇਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਟਾ ਦੇ Ray-Ban ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਪਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ।
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