ਐਪਲ ਦੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ MacBook ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?

ਐਪਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲੈਪਟਾਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 6, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਪਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲੈਪਟਾਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਖਰਕਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12.9-ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਆਈਪੈਡ ਏਅਰ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦਾ ਸਸਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ

ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਟ੍ਰੈਂਡਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ 2026 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12.9-ਇੰਚ ਦਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੋਜ ਨੋਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਐਪਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 12.9-ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਮੈਕਬੁੱਕ 13-ਇੰਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ ਹੈ।

ਐਪਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਐਪਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ A18 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 16 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਐਪਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਕਸਾ-ਕੋਰ CPU, ਇੱਕ ਹੈਕਸਾ-ਕੋਰ GPU ਅਤੇ ਇੱਕ 16-ਕੋਰ ਨਿਊਰਲ ਇੰਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ M1 ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਸਤੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 8GB RAM ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਪਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੰਡਰਬੋਲਟ ਪੋਰਟ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

ਐਪਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ, ਚਾਂਦੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ $699 (ਲਗਭਗ 63,000 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ $799 (ਲਗਭਗ 72,000 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ (ਲਗਭਗ 27,000 ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ $300 ਘੱਟ ਹੈ।

