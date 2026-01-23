Apple ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, iOS 27 ਰਾਹੀਂ AI Chatbot ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ Siri
ਐਪਲ ਸਿਰੀ ਨੂੰ iOS 27 ਰਾਹੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਏਆਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਲੂਮਰਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਸਿਰੀ ਦਾ ਕੋਡਨੇਮ 'Campos' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ iOS, iPadOS ਅਤੇ macOS ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਸਿਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਿਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਏਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ 'Hey Siri' ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ 'Siri' ਬੋਲ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਸਾਈਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਸਿਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਚੈਟਬਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
iOS 27 ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਨੂੰ iOS 27 ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ WWDC ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐਪਲ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਦੇ ਏਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਏਆਈ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਪਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਏਅਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਸ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਜੇਮਿਨੀ 3 ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਰਜ਼ਨ 11 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰਮਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਵਿਅਰੇਬਲ ਪਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਮਰੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਾਈਰਲੈਂਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ 2027 ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ OpenAI ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਐਪਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈੱਡ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
