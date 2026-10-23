ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ Apple ਦਾ ਮਾਲੀਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 1:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ AltInfo ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਪਲ ਵੱਲੋ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,03,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ 79,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 3,196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 5,311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।
ਕਾਊਂਟਰਪਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਊਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੇਂਟ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਊਮ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿੰਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਲ ਆਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਐਪਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਐਪਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 81,472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।
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