Apple ਨੇ iOS 27 ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ iPhone ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਪਡੇਟ?
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ iOS 27 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 10, 2026 at 3:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ iOS 27 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'Surprise and Shine' ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਦੇ OS ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਪਲ ਦੇ WWDC 2026 ਵਿੱਚ iOS 27 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
iOS 27 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ
ਐਪਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ iOS 27 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਓਵਰ-ਦ-ਈਅਰ ਅਪਡੇਟ ਅਨੁਕੂਲ iPhones ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ>ਜਨਰਲ>ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ iOS ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
iOS 27 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਐਪਲ ਨੇ iOS 27 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। iOS 27 ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ iPhone Handoff ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਵੀ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਐਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। iOS 27 ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੂਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਸਕ ਟੂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਲ ਐਪ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਦਾ ਸਫਾਰੀ ਐਪ ਹੁਣ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਬ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ iPhone ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ iOS ਅਪਡੇਟ?
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE
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