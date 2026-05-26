ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਈ ਲੀਕ, ਕੀ ਬਦਲੇਗੀ AI ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

ਐਪਲ ਨੇ WWDC 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ genai.apple.com ਸਬਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

APPLE REGISTERS SUBDOMAIN
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 1:00 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਪਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਬਡੋਮੇਨ genai.apple.com ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਮੈਕਰੂਮਰਸ ਯੋਗਦਾਨੀ ਐਰੋਨ ਪੈਰਿਸ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ERR_CONNECTION_TIMED_OUT ਦਾ ਐਰਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਰਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਸਬਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN ਐਰਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਐਪਲਇਨਸਾਈਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਨੋਂ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਬਸ ਅਜੇ ਸਰਵਰ ਵੱਲੋ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਏਆਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ genai ਸਬਡੋਮੇਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਸਬਡੋਮੇਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

WWDC 2025 ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਕੀਨੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਐਪਲ ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਏਆਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ Gen AI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐਪਲ ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

