Apple ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੇਲ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ?
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ।
Published : January 27, 2026 at 3:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਕਿਟ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਐਪਲ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 152 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ
ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਰਮ ਕਾਊਂਟਰਪੌਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਕ੍ਰੰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ 2024 ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੂਪਰਟੀਨੋ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਆਈਫੋਨ 16e ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ No Cost EMI ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰਸ ਵਰਗੇ ਆਸਾਨ ਵਿੱਤ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਐਪਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਗਭਗ 152-153 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬੇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਬ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਪਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 4.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Apple, Foxconn ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ PLI ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ FY26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ FY22 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
